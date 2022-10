Objekt in Remscheid-Lennep enthüllt : Großer Festakt für die Cragg-Skulptur

Feierliche Einweihung der Edelstahl-Stele unter den Augen des Künstlers. Foto: Jürgen Moll

Lennep Rund 200 Personen verfolgten die Enthüllung der Edelstahl-Skultptur auf dem Lenneper Munsterplatz, darunter auch der weltberühmte Künstler. Ein großer Moment – vor allem für die Lenneper Pilgerfreunde.

Um genau 15.28 Uhr geht ein Raunen durch die Menschenmenge, unmittelbar gefolgt von begeistertem Applaus. Nach der langen Zeit des Wartens ist sie nun endlich da und erstrahlt im herbstlichen Sonnenschein am nahezu wolkenlosen Himmel, nachdem das weiße Tuch, das sie in den letzten Stunden noch verdeckt hat, gefallen ist: die neue Skulptur von Tony Cragg. „Toll“, schwärmt eine Beobachterin und blickt weiter auf die hochglänzende Stele aus Edelstahl, die wie ein geschwungenes unebenes Gewinde bis auf 3,22 Meter in die in die Höhe ragt. „Mir gefällt besonders der Kontrast zwischen den alten Fachwerkhäusern, den Pflastersteinen und der Moderne der Skulptur.“

Tony Cragg höchstpersönlich ist nach Lennep genommen, um an dem kleinen Festakt teilzunehmen, bei dem man laut Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz von 40 Gästen ausgegangen sei, weit über 200 aber gekommen sind. „Vor 20 Jahren hat mich meine Frau mal überredet, durch Wuppertal und auch durch Lennep zu wandern, es ist wirklich seine sehr, sehr schöne Stadt, die Sie haben“, schwärmt der 73-jährige in Liverpool geborene Bildhauer mit diesem unverkennbaren englischen Akzent. Und er sei erstaunt, wie sehr sich der Platz, seit er das letzte Mal vor Ort gewesen sei, bereits verändert habe.

Info Skulpturenfest am 23. Oktober Samstag Das Fest der Lenneper Pilgerfreunde beginnt um elf Uhr auf dem Alten Markt. Neben Gesprächen, Unterhaltung und Musik geht gibt es Köstlichkeiten, die den Jakobsweg bis Santiago de Compostela kulinarisch nachvollziehen werden. Einstündige Führungen zum Thema Pilgern beginnen um 11 und um 15 Uhr und dauern jeweils eine Stunde.

Damit ist seine Rede schon beendet. Hans-Willi Oberlis dagegen findet mehr Worte, vor allem der Anerkennung und Dankbarkeit. „Das, was wir heute hier erleben, hätten wir uns vor zwei Jahren in unseren kühnsten Träume nicht vorstellen können“, erklärt der Vorsitzende der Lenneper Pilgerfreunde. Nur durch das Zusammenwirken vieler Menschen sei diese Stele für Lennep möglich gewesen.

Die Idee einer Skulpur für Lennep sei im Rahmen der Vorbereitungen zum Pilgerjahr entstanden. „Das war der erste Schritt auf einem langen Weg“, betont Oberlis und richtet seinen besonderen Dank an das Lenneper Ehepaar Ingrid und Gerd-Hermann Lullic, das das Projekt durch eine Spende finanziert hat. Ursprünglich hatten die Eheleute den Gedanken gehabt, Lennep einen Brunnen zu spenden, „irgendetwas, das die Anziehungskraft Lenneps erhöhen könnte“. Als Gerd-Hermann Lullic von der Skulpturenidee erfuhr, sei er sofort begeistert und sicher gewesen, dass „ein solches Projekt der Stadt und Lennep gut tun würde. „Ohne diese Spende wäre die Skulptur undenkbar gewesen, obwohl Tony Cragg auf sein Honorar verzichtet hat. Aber Material, Fundament, Sockel – all das hat viel Geld gekostet“, berichtet Oberlies in seiner Rede, bedankt sich auch bei der Stadt für die problemlose Zusammenarbeit, der Bauaufsicht, dem Denkmalschutz, dem Kämmerer. „Das Werk von Tony Cragg soll ein Zeichen setzen, das man in der Gemeinschaft viel schaffen kann“, beendet der Pilgerfreund seine Danksagungsrede.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz bedankt sich beim Bläserquartett des Bergischen Sinfonieorchesters für seine musikalische Untermalung des Festaktes und entschuldigt sich dafür, dass die Arbeiten auf dem Munsterplatz noch nicht ganz abgeschlossen sind. „Glauben Sie mir, es ist so: Bei der zeitlichen Planung damals gab es noch keinen Putin, der Krieg führen musste. Aber ich verspreche: Der Platz wird wunderschön werden.“

Absehbar ist das: Die Pflasterarbeiten sind weit vorangeschritten, die Sichtachse zwischen Skulptur und Alter Markt ist entstanden. Bald sollen hier noch neue Bäume gepflanzt werden und neue Sitzgelegenheiten entstehen. „Mir gefällt das jetzt schon sehr gut, was bislang hier passiert ist“, urteilt eine Besucherin während der kleinen Einweihungsfeier. Dieser Meinung sind auch vier Frauen, die sich gegenseitig vor der Skulptur fotografieren. „Platz und Kunstwerk werden richtige Hingucker“, sind sie sich sicher.

Kunst und Kultur nach Lennep zu holen sei ein wichtiges Zeichen, fasst es der Oberbürgermeister zum Ende seiner Festrede noch einmal zusammen: „Dieses Kunstwerk leitet einen solchen Prozess wunderbar ein.“