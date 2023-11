Remscheider Weihnachtstreff 2023 Beste Bedingungen für den ersten Glühwein

„Wer nicht so lange warten will, muss halt mittags kommen und nicht am Abend der Eröffnung“, urteilte Ramona (55). Sie selbst hatte sich lange auf den Weihnachtstreff gefreut. „Ich mag ihn sehr und war auch schon vergangenes Jahr häufiger hier. Für mich fühlt sich das gerade so an, als wäre ich erst gestern hier gewesen.“ Mit Freundin Nadine (36) und Heidi (61) gönnte sich die 55-Jährige den ersten Glühwein der Saison.