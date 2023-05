TK Maxx eröffnet Filiale in Remscheid Mit Applaus zur Schnäppchenjagd

Als Kunde im Einzelhandel am Eingang mit Applaus empfangen zu werden – das erlebt man auch in Remscheid selten. Bei der Eröffnung der TK-Maxx-Filiale im frisch renovierten Untergeschoss des Allee-Centers gingen die ersten Einkäufer am Donnerstagmorgen durch ein Spalier von Mitarbeitern, die applaudierten und den Gästen eine La-Ola-Welle wie im Fußballstadion darboten.