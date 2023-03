Wirtschaft in Remscheid Große Sorge vor Stellenabbau bei Oerlikon

Es sind Nachrichten wie diese, die man wirklich nie gebrauchen kann. Schon gar nicht dann, wenn das Land gerade dabei ist, sich so müh- wie langsam von der Energiekrise in Folge des russischen Angriffskriegs, der Inflation und von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu erholen. Dass die Nachricht, dass am Lenneper Standort von Oerlikon Polymer Processing Solutions in diesem und dem kommenden Jahr möglicherweise 650 der derzeit knapp 1500 Stellen – also deutlich mehr als ein Drittel – wegfallen würden, wie eine Bombe eingeschlagen hat, dürfte keine Übertreibung sein.