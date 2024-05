Veranstaltungen in Remscheid Große Open-Air-Party steigt zum doppelten Schulgeburtstag am Hackenberg

Zusammen bringen es die beiden Schulen auf 120 Lebensjahre. Die Realschule wurde 1954 gegründet, war zunächst im Lenneper Kreishaus untergebracht und zog 1974 in den Neubau am Hackenberg. In einem Fußmarsch begaben sich Schüler und Lehrer damals von der Kölner Straße zum Hackenberg. Der Neubau sei schon zu diesem Zeitpunkt zu klein gewesen, berichtete Schulleiter Thorsten Schmalt in einem Pressegespräch. Die Realschule musste nach und nach erweitert werden, hat aktuell 712 Schüler. Und sie wächst weiter. Erstmals habe man für das kommende Schuljahr Schüler abweisen müssen. Platz für eine Erweiterung sei auf dem Grundstück noch vorhanden, so Schmalt. Aus Kostengründen sei vor Jahren auf den Bau eines vierten Gebäudeflügels in der oberen Etage verzichtet worden, berichtet Schmalt. Dieser Schritt könne nun nachgeholt werden. Wir brauchen dringend vier Klassenräume“, sagt Schmalt.