Bauen in Remscheid : Große Nachfrage nach Wohnraum

Remscheid Auf der Fläche des ehemaligen Lenneper Klinikums hat sich einiges getan.

Wer es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, würde wohl kaum darauf kommen, dass am Hackenberg einmal ein Krankenhaus gestanden hat. Seit Ende 2015 mit dem Abriss des ehemaligen Lenneper Klinikums begonnen wurde, hat sich auf dessen früherer Fläche einiges getan. Die massiven Bauten früherer Tage sind modernen Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern gewichen. Die 105 Bauplätze sind vollständig vermarktet, auf den meisten stehen Häuser. Ein Projekt in vergleichbarer Größenordnung ist in Remscheid derzeit nicht in Aussicht – dabei wäre die Nachfrage da.

Hochzufrieden mit dem Ablauf des Projektes am Hackenberg zeigt sich Dieter Reininghaus von der Weber Grund und Boden GmbH mit Sitz in Pforzheim. Das Unternehmen hatte die Fläche vom ehemaligen Klinikbetreiber Sana erworben und erschlossen. Rund die Hälfte der in Lennep zur Verfügung stehenden Grundstücke hat die Firma als Bauplätze vermarktet. Das Interesse sei groß gewesen. „Die Nachfrage ist überall hoch. Allerdings war das Interesse in Remscheid überdurchschnittlich. Das Bauplatzangebot gestaltet sich hier sehr schwierig“, erklärt Reininghaus. Ähnliche Beobachtungen hat Jürgen Kläber gemacht. „Für uns war das ein sehr gutes Projekt. Der Bedarf war hier vor Ort höher, weil in Remscheid in den vergangenen Jahren nicht so viele Neubauten entstanden sind“, sagt er.

Kläber ist Prokurist bei der in Mönchengladbach ansässigen Dornieden-Gruppe. Diese hat mit ihren Unternehmen Vista und Dornieden Generalbau die übrige Hälfte der am Hackenberg zur Verfügung stehenden Grundstücke mit Doppel- und Reihenhäusern bebaut und verkauft. Diese seien inzwischen vergriffen. Sechs Grundstücke wurden aus baurechtlichen Überlegungen als Bauland angeboten. Nach den guten Erfahrungen würde Kläber gerne ein neues Projekt in Remscheid realisieren. Nicht zuletzt, weil er weiteren Bedarf für Einfamilien-, Reihen- sowie Doppelhäuser sieht. Doch die Situation gestaltet sich schwierig. „Das, was hier an Baufläche angeboten wird, ist wirklich gering.“ Auch Reininghaus kennt das Problem. Er kündigt jedoch an, dass die Weber GmbH „zwei Flächen im Remscheider Osten in kleinerem Volumen in Vorbereitung“ habe. Genauere Angaben könne er noch nicht machen.

Im Rathaus weiß man genau um die Problematik. „Der Stadt fehlt es in einem hohen Maße an bezahlbarem Wohnraum. Hier ist eine dringende Gegensteuerung notwendig. Natürlich fehlt es auch an Einfamilienhäusern. Wir haben regelmäßig Anfragen, die wir nicht bedienen können“, heißt es auf Nachfrage. Um mehr Bauland anbieten zu können, sei man allerdings auf Investoren und Eigentümer angewiesen, die bereit sind, ihre Flächen zu veräußern.