Brand in Remscheid : Große Familie kommt nach Brand bei Bekannten unter

Mit zehn Fahrzeuge und 30 Einsatzkräften war die Feuerwehr am Brandort. Foto: dpa/Marcel Kusch

Südbezirk Die Dachgeschosswohnung einer siebenköpfigen Familie in einem Mehrfamilienhaus an der Eichenstraße im Südbezirk ist nach einem Küchenbrand am Mittwochabend nicht mehr bewohnbar. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde die Familie von Bekannten aufgenommen. Eine Bewohnerin der Dachwohnung erlitt eine Rauchgastvergiftung und wurde ins Sana-Klinikum gebracht.