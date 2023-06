Entdeckung in Remscheid Große Cannabis-Plantage in der Villa Mandt

In dem großen Gebäude, besser bekannt unter dem Namen Villa Mandt, gehen Jugendliche ein und aus, die Hilfe im dort ansässigen Jugendcafé „Spurwechsel“ suchen. Das Angebot richtet sich vor allem an diejenigen, deren Leben bislang von Krisen, von Schulabbrüchen und psychischen Problemen geprägt ist – hier sollen sie unter anderem in Coachings wieder „auf die richtige Spur“ finden.