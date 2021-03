Corona-Pandemie in Remscheid : Gratis-Schnelltests ab sofort an zwölf Standorten

Remscheid Beim Aufbau einer Testinfrastruktur hat das Gesundheitsamt im ersten Schritt dem Walk-In auf der Alleestraße, dem Test-Drive-in auf dem Schützenplatz und einigen Arztpraxen die Genehmigung für die Durchführung von Bürgertests erteilt.

Demnach sind Gratistests ab sofort in der Walk-In-Teststation der der Firma Zotz-Klimas auf der oberen Alleestraße möglich – montags bis samstags jeweils von 8 bis 17 Uhr. Das Drive-in-Testzentrum auf dem Schützenplatz startet die kostenfreien Schnelltestungen aus dem Auto heraus am Montag, 22. März – montags, mittwochs und freitags von 8 bis 18 Uhr sowie dienstag, donnerstag und samstag von 8 bis 13 Uhr.

In Hasselt : Corona-Testzentrum in Bedburg-Hau startet Donnerstag

Bürger-Testzentrum soll am Donnerstag in der Eissporthalle öffnen

Corona im Rhein-Kreis Neuss : Bürger-Testzentrum soll am Donnerstag in der Eissporthalle öffnen

Zahlreiche Arztpraxen in Remscheid bieten die kostenlosen Bürgertests für ihre Patienten an. Sie verzichten allerdings auf eine Veröffentlichung ihres Angebotes. „Patienten sollen sich direkt mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen, um zu erfahren, ob dort Schnelltests möglich sind“, heißt es aus dem Rathaus. Offizell genannt werden die Praxen in der Innenstadt von Dr. Christian Ibold (Theodor-Heuss-Platz 7) und Cornelia Bajic (Markt 25). Hier sind Schnellests allerdings nur nach vorheriger Terminabsprache möglich.