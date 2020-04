Angebote in Remscheid : Gottesdienste im Internet

Remscheid Die Kirchen sind für Gottesdienste geschlossen, gemeinsam Ostern in der Kirche feiern ist nicht möglich. Aber die Remscheider Kirchengemeinden haben sich Alternativen überlegt.

Stadtkirche Lennep Die Evangelische Kirchengemeinde in Lennep wird am Karfreitag eine Andacht aus der Lenneper Stadtkirche live im Internet übertragen, der Stream ist über http://www.kirche-lennep.de ab 10 Uhr aufrufbar. Am Ostersonntag gibt es einen konfessionsübergreifenden Gottesdienst mit Pfarrerin Antje Menn, Stadtdechant Thomas Kaster und Superintendent Hartmut Demski. Der Gottesdienst wird um 10 Uhr auf rs1.tv übertragen.

Pfarrkiche St. Suitbertus In der katholischen St. Suibertus-Kirche wird es auch mehrere Online-Gottesdienste über die Feiertage geben, alle werden auf http://www.suitbertus-remscheid.de/livestream.html übertragen. Unter anderem wird die Osternacht am Sonntag um 21 Uhr gezeigt.

Die Kath. Kirchengemeinde St. Bonaventura und Hl. Kreuz wird keinen Gottesdienst abhalten. Gläubige können sich an den Kirchen geistliche Care-Pakete abholen. Außerdem spielt Diakon Rony John in der Osternacht vom Turm der Kirche St. Bonaventura auf seiner Trompete.

Die Christuskirche verteilt Andachtshefte an die Haushalte, außerdem möchte Pfarrer Jens Eichner am Karfreitag einen Gottesdienst über Skype für die Bewohner des Willy-Hartkopf-Seniorenzentrums abhalten.

Die Evangelische Stadtkirchengemeinde Remscheid bietet zwei ökumenische Gottesdienste mit der Baptistengemeinde, der Auferstehungsgemeinde und der Kirche St. Suitbertus an: Jeweils am Karfreitag und am Ostersonntag um 10.30 Uhr. Außerdem wird es am Ostersonntag ab 6 Uhr morgens eine Osternachtsfeier in der Pauluskirche geben. Alles wird unter anderem auf www.evangelischaufdemhasten.de übertragen.