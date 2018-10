Remscheid: Goldene Zeiten für Azubis

Wenn Carmen Bartl-Zorn bei Elternabenden in Remscheid auftritt, hat sie eine fünfstellige Zahl in ihrem Vortragsmanuskript stehen. „Im Jahre 2023 fehlen im Bergischen Land 11.000 Fachkräfte“, sagt die für Aus- und Weiterbildung zuständige Frau bei der Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid.

Doch die Option auf einen gute Ausbildung und einen sicheren Arbeitsplatz scheint nicht so leicht bei den Eltern zu verfangen. Die Karrierepläne für den Nachwuchs decken sich nicht mit den Bedürfnissen der Wirtschaft. „Elternarbeit ist schwierig“, sagt Bartl-Zorn. Auch in Remscheid. Denn in der Werkzeugstadt herrschen für Bewerber um einen Ausbildungsplatz statistisch gesehen goldene Zeiten. „Remscheid ist ein Bewerbermarkt“, sagt Bartl-Zorn. Während in Solingen auf eine Stelle zwei Bewerber kommen, übersteigt in Remscheid die Zahl an Ausbildungsplätzen die Anzahl an Bewerbern. Der Zustrom von Branche zu Branche sei unterschiedlich. Aber viele Stellen blieben unbesetzt.