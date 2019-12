JVA in Lüttringhausen : Gnade für 22 Gefangene

Auch im Gefängnis stehen Christbäume. Foto: Mikko Schümmelfeder

Lüttringhausen 22 Inhaftierte der JVA Remscheid profitieren in diesem Jahr von der Weihnachtsamnestie. Sie kommen vorzeitig frei.

Von Sabine Maguire

Die Weihnachtsamnestie ist ein Gnadenakt, der einigen Gefangenen noch vor dem Weihnachtsfest die Freiheit beschert. Auch bei der Justizvollzugsanstalt (JVA) an der Masurenstraße in Lüttringhausen haben sich in diesem Jahr für 22 Inhaftierte die Tore geöffnet. Die vorzeitige Entlassung hat landesweit Tradition und es wird auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass die Senkung der Gefangenenzahlen von den zuweilen überfüllten Haftanstalten durchaus auch gewollt ist. Hinzu komme die Entlastung des über die Weihnachtstage ausgedünnten Personals.

Und dennoch dürfte es für die vorzeitig entlassenen Häftlinge ein gutes Gefühl gewesen sein, dem Knast den Rücken kehren zu können. Sechs standen kurz vor der Entlassung aus dem geschlossenen Vollzug, weitere 16 waren im offenen Vollzug untergebracht.

Für die Weihnachtsamnestie gibt es natürlich ganz klare Regeln: Wer zwischen dem 14. November und dem 6. Januar entlassen worden wäre, konnte am 13. November gehen. Für manche waren es nur ein paar Tage, die sie früher nach Hause konnten. Im besten Fall werden knapp zwei Monate Haftzeit erlassen.

Die Entscheidung über eine vorzeitige Entlassung trifft die Staatsanwaltschaft – und dort wird genau hingeschaut. „Die Inhaftierten dürfen in den letzten sechs Monaten nicht auf der Flucht gewesen sein“, ist dazu von der JVA-Leiterin Katja Grafweg zu hören. Wer also zuvor meinte, im offenen Vollzug über den Maschendraht klettern zu müssen oder von einem Hafturlaub nicht pünktlich zurückkommen zu wollen, dürfte sich damit keinen Gefallen getan haben.

Auch dann, wenn man sich zuvor durch grobe Verfehlungen eine Arreststrafe eingehandelt hat, bleiben die Zellentüren über Weihnachten geschlossen. Geprüft wird zudem auch, ob man ein Dach über dem Kopf hat. „Da genügt auch das von Freunden und Familie“, sagt Katja Grafweg.

Was die JVA-Leiterin dann noch sagt, hört sich befremdlich an: „Die Leute müssen natürlich auch entlassen werden wollen. Wir zwingen niemanden, vorher zu gehen.“

Jemand will tatsächlich in der Zelle bleiben? Hat es so etwas denn schon mal gegeben? Ja durchaus, wie JVA-Leiterin Katja Grafweg erklärt. Es habe in Lüttringhausen schon Inhaftierte gegeben, die den Gefängnisaufenthalt einer vorzeitigen Haftentlassung vorgezogen hätten. Manche wüssten einfach nicht, wo sie hingehen sollten – aber allzu oft sei das bislang nicht vorgekommen.

Und die Weihnachtszeit? Was ist mit denjenigen, die gerade dann ihre Unfreiheit und die fehlende Nähe der Familie beklagen? Auch hier sieht Katja Grafweg die Dinge wohltuend anders: „Es gibt vor allem ein Bedürfnis nach Normalität“, sagt sie.

Dazu gehörten gerade in solchen Zeiten auch Freizeitangebote. Und wer einer Arbeit nachgehe, tue das meist auch in diesen Tagen. „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Wochenenden und Feiertage aneinanderreihen“, weiß die JVA-Leiterin. Das sei eine Saure-Gurken-Zeit für die Gefangenen, in der es bei dem einen oder anderen auch schon mal das Bedürfnis nach seelsorgerischen Gesprächen gebe.