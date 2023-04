Kein Eierlege-Stress in Remscheid Ein glückliches Huhn namens Dobby

Volles graues Federkleid, ordentliche Puschel an den Beinen, ein stolzer Gang, ein wacher Blick. Kurz: Ein Huhn wie aus dem Ei gepellt, das ist Dobby. Ein Huhn, das sich auch an den Ostertagen entspannt im Sand suhlen kann. Eierstress? Danach kräht in Dobbys Hühnerschar kein Hahn. Denn im Gegensatz zu Millionen von Legehühnern wird Dobbys Wert nicht an der Anzahl ihrer gelegten Eier festgemacht.