Neuenkamper Brücke in Remscheid : Glatteis-Unfall fordert drei Schwerverletzte

Bei einem Unfall durch Glatteis in Remscheid sind am Dienstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. An der Einfahrt in die Bahnhofs-Unterführung war das Auto ins Schleudern geraten.

Ein 25-jähriger Remscheider war am Dienstag, 9. Februar 2021, gegen 21.55 Uhr mit seinem Ford über die Neuenkamper Brücke in Richtung Unterführung Willy-Brandt-Platz unterwegs. In der kalten Winternacht hatte sich an der Einfahrt in die Unterführung Glatteis gebildet. Laut Polizei schleuderte das Auto links gegen die Betonwand, dann quer über die Fahrbahn und blieb an der gegenüberliegenden Betonwand stehen.

Durch den Aufprall wurden der 25-Jährige und seine 16 und 44 Jahre alten Beifahrer schwer verletzt und mussten nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro.

(red)