Einsatz in Remscheid : Giftunfall bei Spedition Mäuler läuft glimpflich ab

Einsatz in Remscheid

Remscheid Mitarbeiter der Spedition Mäuler haben am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr der Feuerwehr gemeldet, dass aus einem Behälter giftige Stoffe ausgetreten sind.

Pressesprecher Ulrich Schnell zufolge handelte es sich um ein gefährliches chemikalisches Gemisch, mit dem Menschen nicht in Berührung kommen dürfen. Zwei Mitarbeiter schickte die Feuerwehr vorsorglich ins Krankenhaus. Eine Vorsichtsmaßnahme, weil man sich nicht sicher war, ob die Mitarbeiter mit der Flüssigkeit Kontakt hatten. Die anderen 30 Mitarbeiter blieben ohne Verletzungen.

Betroffen von dem Unfall war der Standort der Spedition Mäuler, an dem das Export-Geschäft abgewickelt wird. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Feuerwehr-Zentral Auf dem Knapp. Spezialkräfte rückten an. Neben dem Zug aus Löschfahrzeugen war auch der Gefahrstoffzug sowie ein Trupp für die Dekontamination angerückt.