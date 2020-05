Folgen der Corona-Pandemie : Gewerbesteuer-Einnahmen in Remscheid im Sinkflug

Remscheid Ein Bericht der Kämmerei skizziert die erwarteten dramatischen Folgen der Corona-Pandemie für die Stadtfinanzen. Kämmerer Sven Wiertz setzt auf den geplanten Solidarpakt von Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Diese Kurve des Schreckens stammt aus dem aktuellen Bericht der Stadtkämmerei für den Rat. Sie ist der drastischste, aber keineswegs der einzige Hinweis darauf, wie sehr die Corona-Pandemie und ihre Folgen den Finanzen der Stadt in den kommenden Jahren zusetzen werden. Auch für andere wichtige Einnahmequellen der Stadt zeichnen sich auf der Basis der jüngsten Steuerschätzung bis 2023 Verluste ab. Etwa bei dem Anteil, den die Stadt aus der Einkommensteuer erhält oder bei der Grundsteuer. Hinzu kommt, dass durch Corona neue Ausgaben entstanden sind. 2,2 Millionen Euro hat die Stadt alleine für dem Kauf von Schutzmasken ausgegeben. Alles zusammengerechnet könnte die vor knapp drei Wochen auf der Basis eines Gutachtens für NRW erstellte Prognose von einem Finanzloch von 42 Millionen Euro in Remscheid bis zum Jahr 2022 bereits überholt sein. Was auch daran liegt, dass vieles darauf hinweist, dass Remscheid als exportorientierter Industriestandort besonders hart von der Krise getroffen werden wird.

Für Kämmerer Sven Wiertz (SPD) liegt darum auf der Hand, dass die Stadt ohne finanzielle Hilfe von Bund und Land aus dieser Situation nicht herauskommen kann. Am weitesten gediehen in dieser Frage ist ein Gesetzentwurf der schwarz-gelben Landesregierung, der vorsieht, alle Belastungen, die durch die Covid-19-Pandemie entstehen, erst mal zu isolieren, also aus dem normalen Haushalt heraus zu rechnen. Eine Art lokale Bad Bank also. Ab dem Jahr 2025 sollen die Städte dann diese Lasten über 50 Jahre nach und nach abtragen.