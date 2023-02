Wohnen in Remscheid Gewag will Vater im Rollstuhl bei der Wohnungssuche unterstützen

Sollte ein solches Objekt frei sein, könne man schauen, in welchen Bereichen die Wohnung noch an die besonderen Bedarfe angepasst werden müsste. „Wir scheuen uns grundsätzlich nicht, Umbaumaßnahmen vorzunehmen. Wir wissen, dass die Kassen diese auch bezuschussen, aber in der Regel entstehen für uns dabei höhere Kosten“; erklärt Kühn.“Das kalkulieren wir aber ein, denn wir haben natürlich großes Interesse an langfristigen Mietverhältnissen.“