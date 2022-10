Schreiben an die Remscheider Mieter : Gewag informiert zur Energiekrise

Remscheid Mieter in 6200 Wohnungen erhalten Post zu anstehenden Sparmaßnahmen.

Briefe an ihre 6200 Mietparteien gibt die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewag an diesem Freitag in die Post. In den Schreiben informiert Remscheids größter Vermieter über die Schritte, die er ergreift, um die von der Bundesregierung vorgegebenen Einsparziele beim Energieverbrauch zu erzielen. So wird in Wohnungen mit Zentralheizung „die Heizleistung (...) von 23 Uhr bis 6 Uhr abgesenkt, sodass eine Raumtemperatur von 18 Grad nachts gewährleistet ist. Ab 6 Uhr geht die Heizanlage wieder in den Normalbetrieb und gewährleistet dann höhere Raumtemperaturen.“ Auch werde die Nachtabschaltung „um eine Stunde verlängert.“ Die Heizungen werden dabei so eingestellt, dass die Raumtemperatur durch den Mieter nicht über ein gewisse Grenze erhöht werden können. Zugleich enthält das Schreiben Tipps, die helfen Gas und Kosten zu sparen