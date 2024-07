Infektionsgeschehen in Remscheid Gesundheitsamt entspannt trotz leicht steigender Corona-Zahlen

Info

Name Mpox ist eine andere Bezeichnung für Affenpocken, die das RKI nutzt. Auf der Homepage des RKI heißt es dazu: „Seit dem 28.11.2022 empfiehlt die WHO, die englische Bezeichnung ‚Monkeypox‘ in ‚Mpox‘ zu ändern. Hintergrund ist nach Angaben der WHO, dass die Bezeichnung ‚Monkeypox‘ als rassistisch und stigmatisierend wahrgenommen werden kann und verschiedene Stellen die WHO gebeten haben, die Erkrankung umzubenennen.“

Zoonose Bei Mpox handelt es sich um eine Zoonose, also um eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen übertragen wird. Das Virus ist laut RKI verwandt mit dem klassischen Pockenvirus.

Entwicklung Seit dem Mai 2022 gab es vermehrt Ausbrüche, auch hier in Deutschland. Mittlerweile sind diese aber wieder zurückgegangen.