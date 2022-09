Wirtschaft in Remscheid : Geschäftsidee riecht nach großem Erfolg

Inhaber Ralf Fiedler ist stolz auf seinen lokalen Einzelhandel in Hasten. Foto: Jürgen Moll

Hasten Mit seiner „Bergischen Gewürzmanufaktur“ ist Ralf Fiedler seit etwa einem Jahr selbstständig. Für seine Geschäftsidee und deren Umsetzung bekam er einen Preis der Gründerschmiede verliehen.

Wenn man den 50-jährigen Ralf Fiedler so bei der Arbeit betrachtet, sieht man einen Menschen, der ganz offensichtlich angekommen ist. Der verheiratete Vater von drei Töchtern berät gerade eine junge Mutter, die auf der Suche nach salzfreier Brühe ist. „Die ist gar nicht so leicht zu finden – eine Freundin hat mir erzählt, dass man die bei Ihnen bekommt“, sagt die junge Frau. Es ist auch die Mund-zu-Mund-Propaganda, die zum Ankommen Ralf Fiedlers geführt hat. Er steht hinter dem Tresen in der „Bergischen Gewürzmanufaktur“ an der Hastener Straße 83. Die Geschäftsräume sind hell, luftig eingeräumt – und das vor allem ganz nach den Vorstellungen des Jungunternehmers. Denn lange gibt es die Gewürzmanufaktur in der Tat noch nicht, wie Ralf Fiedler sagt.

„Die erste Idee dazu hatten wir 2019 – damals allerdings noch unter dem Namen ‚Western BBQ & Co‘.“ Der Name sei ein Insiderwitz, der indes so gar nicht zum eigentlichen Projekt gepasst habe. „Ich war immer schon leidenschaftlicher Koch und Hobbygriller. Ich habe schon vor 20 Jahren angefangen, selbst Räucherschinken herzustellen“, erzählt Ralf Fiedler. Die Gewürze hierfür habe er zunächst gekauft, bis er dann irgendwann auf die Idee gekommen sei, sie selbst herzustellen. „Die Gewürze sind sehr teuer, wenn man sie kauft. Das wollte ich mir sparen“, berichtet er schmunzelnd.

Die bergische Gewürzmanufaktur hat erst vor wenigen Tagen den Sonderpreis Urbane Manufaktur 2022 von der Gründerschmiede erhalten. Foto: Jürgen Moll

Info Bergische Gewürzmanufaktur Öffnungszeiten Montag bis Samstag, 9.30 bis 12.30 Uhr, und nach Vereinbarung. Kontakt Bergische Gewürzmanufaktur, Inhaber Ralf Fiedler, Hastener Straße 83, 42855 Remscheid, Tel. 01 75 / 73 44 647, E-Mail: ralf@bergische-gewuerzmanufaktur.de www.bergische-gewuerzmanufaktur.de

Noch heute stellt er den Räucherschinken selbst her – allerdings nur für den Hausgebrauch. Die Liebe zum Gewürz ist indes geblieben. „Eigentlich wollte ich einmal einen Foodtruck aufziehen – aber das war dann doch zu riskant. Der Gedanke, sich selbstständig zu machen, ist aber nie verschwunden“, fügt Ralf Fiedler hinzu.

Mit „Westen BBQ & Co“ habe er eigentlich Gastronomen mit Gewürzen beliefern. „In Gesprächen mit der Lebensmittelaufsicht ist mir dann aber klar geworden, dass die Hürden sehr hoch sind“, sagt der 50-Jährige. Daher habe er dann beschlossen, Gewürze und Tees zu verkaufen. „Das sollte dann direkt an den Endkunden gehen. Zunächst habe ich nebenberuflich mit einem Online-Shop gestartet. Die Geschäftsräume am Hasten gab es damals aber auch schon, denn Lebensmittel darf man nicht zu Hause verpacken.“

Als mit Nadine Neumann eine befreundete Hebamme dazukommt, entsteht das erst größere Eigenprodukt: „After Birth“, so heißt die Wöchnersuppe, die an eine traditionelle chinesische Rezeptur angelehnt ist. Ein Jahr später, kurz vor der Pandemie, kommt Ralf Fiedler dann mit der Gründerschmiede in Kontakt. „Nicole Haas war im Rahmen des Projekts ‚Urbane Produktionen‘ auf der Suche nach Manufakturen im Bergischen – und ist dabei auf uns gestoßen“, erinnert sichder Einzelhändler.

Uns, das ist in dem Fall wörtlich zu nehmen, denn der 50-Jährige betont, dass ohne seine drei Töchter und seine Frau das Geschäft nicht funktionieren würde. „Sie helfen alle mit und halten mir den Rücken frei, wofür ich enorm dankbar bin“, sagt er.

Zusammen mit der Gründerschmiede entwickelt er das Geschäft weiter. „Der Name ist bald über Bord gegangen, denn letztlich kann man sich darunter nicht viel vorstellen – und mit der ‚Bergischen Gewürzmanufaktur haben wir einen guten Namen gefunden, eine echte Marke, die den Menschen auch im Kopf bleibt“, erläutert Ralf Fiedler.

Während Corona habe er sein Geschäft geöffnet lassen dürfen, zudem sei die Nachfrage gestiegen, weil viele Leute offensichtlich die Liebe zum Kochen wieder neu entdeckt hätten. „Außerdem gab es Fördergelder, die ich beansprucht und genutzt habe – dadurch konnte ich nicht nur die Marke etablieren, sondern auch die Geschäftsräume schöner machen.“

Mit einer Designerin sei ein eigenes Corporate Design für die „Bergische Gewürzmanufaktur“ erstellt worden – Logo, Webseiten-Auftritt, Online-Shop und Etiketten inklusive. Die Bemühungen hätten dann in den vollständigen Einstieg in die Selbstständigkeit gemündet. „Das ist im Juli 2021 passiert. Ich stelle alle Gewürze selbst her, die im Laden zu haben sind, dazu gibt es auch die ersten selbstkreierten Tees“, fügt der Inhaber der Manufaktur an.