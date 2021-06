Unfall in Remscheid : Gericht verwirft Berufung – Fahrverbot für Bauarbeiter

Unfall in Remscheid

Remscheid Gleich drei wartende Autos schob er auf der Burger Straße (Höhe Berghauser Straße) vor sich zusammen. Sein Mercedes-Transporter zeigte deutliche Kampfspuren und der unaufmerksame Fahrer, ein Bauarbeiter aus Hagen, wurde vom Amtsgericht neben einer Geldstrafe zu einem Monat Fahrverbot verurteilt.

Den Unfallverursacher schmerzte hauptsächlich das Fahrverbot, deshalb hatte er es nach einem Strafbefehl erst auf den Prozess am Amtsgericht und jetzt auf die Berufung am Landgericht Wuppertal ankommen lassen.

Zwischen 30.000 und 60.000 Kilometer ist er als Einzelkämpfer im Jahr unterwegs, hauptsächlich zu Baustellen im Bergischen, aber auch zu Montagearbeiten bis tief in den Süden der Republik. Und bei diesen Fahrten fiel er schon mehrmals auf, so dass seine Eintragungen im Verkehrszentralregister das Landgericht zum Grübeln brachten: Geschwindigkeitsübertretungen auf Landstraße und Autobahn, knapp über der Schmerzgrenze von 20 km/h, hatten Geldstrafen zur Folge. Unter genauere Betrachtung aber gerieten drei Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer und eine Tankstellensuche auf dem Navigationsgerät, die der Autobahnpolizei nicht geschmeckt hatten.