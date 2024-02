Pläne für Shopping-Dorf in Remscheid Outlet in Lennep braucht mehr Parkplätze

Der Zeitplan sieht vor, dass die Bezirksvertretung Lennep am 14. März die „Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ beschließt. Dieser Schritt dient im Verfahren dazu, die Bürger über den Zwischenstand der Planungen zu informieren. Eine Bürgerversammlung, in der das geschehen soll, ist im bisherigen Zeitplan für Mitte April vorgesehen. Lenneps Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) hat sich die aktuellen Pläne gestern in einer zweistündigen Videokonferenz vorstellen lassen. Er will, dass es zwei Bürgerversammlungen in Lennep zum Thema gibt. Eine davon soll sich ganz gezielt an Kinder und Jugendliche richten. Die Mitarbeiter der Stadt habe er gebeten, in den Veranstaltungen herauszuarbeiten, wo im laufenden Prozess noch Fragen offen und welche Themen besonders wichtig sind. Peter Heinze begrüßt das: „Ich bei ein Fan von großer Transparenz.“