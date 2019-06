Politik in Remscheid : Geplante Ladesäule sorgt weiter für Diskussionen

Politik in Remscheid

Remscheid E-Mobilität muss gefördert werden. Darin sind sich alle einig. In Lüttringhausen sorgt aber ein geeigneter Standort für eine öffentliche Ladesäule für Diskussion.

Würde die E-Tankstelle von der EWR, wie in der Vorlage beschrieben, auf dem kleinen Parkplatz zwischen Bäckerei und Metzgerei aufgestellt, würden wichtige Kundenparkplätze wegfallen. Die Einwände fanden die Lokalpolitiker nachvollziehbar. Viele kämen direkt von Zuhause und bräuchten ihren Wagen beim Einkaufen nicht direkt wieder zu laden, betonte Bernhard Ruthenberg (Grüne) in der jüngsten Sitzung. Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller sieht die Ladesäule derzeit eher als Marketingeffekt. Von den rund 60.000 registrierten Fahrzeugen in der Stadt fahren 61 mit reinem Elektroantrieb und 77 mit einer Hybrid-Technik. Das sind 0,02 Prozent. Das sei nur ein geringer Anteil, sagte Stuhlmüller. Er bezweifle einen positiven Werbeeffekt für Elektromobilität, würde man doch die Verbrennungsmotorennutzer durch das Blockieren der Parkplätze verärgern.