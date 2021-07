Vorsorgekarte für Remscheid : Geoportal zeigt von Starkregen gefährdete Flächen

Remscheid Starkregen-Ereignisse kommen auch in Remscheid in der jüngster Zeit häufiger vor. Einen Anhaltspunkt, welche Stelle von Sturzfluten oder Überschwemmungen betroffen sein können, liefert eine Online-Plattform der Stadt.

Das Unwetter über Nordrhein-Westfalen hat in vielen Städten für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Die Leitstelle in Remscheid allerdings meldete trotz des anhaltenden Dauerregens seit der Nacht auf Mittwoch keinen nennenswerte Vorfälle: „Alles ruhig im Stadtgebiet“, hieß es bis zum späten Nachmittag von der Einsatzleitung.

Welche Flächen in Remscheid bei Sturzfluten oder Überschwemmungen in Folge von Starkregen besonders gefährdet sind, ist kaum vorhersagbar. Ein Anhaltspunkt bietet das Geoportal – eine vor 15 Jahren eingeführte Online-Plattform zur Darstellung von Geodaten, die die Stadt Remscheid vor kurzem komplett überarbeitet hat. Neben Informationen unter anderem zu Baustellen, Haltestellen oder Flächennutzungs- oder Schulwegeplänen ist auch eine Vorsorgekarte Starkregen abrufbar.

Dunkelblau markierte Flächen lassen erkennen, ob vorhandene Liegenschaften oder geplante Bauvorhaben eventuell von einem Starkregen betroffen wären. Gebäudebesitzer, Unternehmer oder Bauherren bekommen so erste Informationen und können sich überlegen, ob sie Vorsorgemaßnahmen treffen möchten. Laut Vorsorgekarte besonders bei Starkregen gefährdet sind unter anderem Teile des Gewerbegebietes Leverkuser Straße, der ehemalige Nebenplatz des Röntgen-Stadions oder Flächen an der Engelbertstraße und am Lobach.