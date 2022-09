Trauercafé in Remscheid : Gemeinsames Trauern lindert die Einsamkeit

Aufgrund von Corona können derzeit nur acht Besucher an dem beliebten Trauercafé teilnehmen. Von links: Ralf Großeberkenbusch, Trauerbegleiterin Margot Lohmann, Britta Urbahn, Michaela Fiori und Stenia Plewniak (ebenfalls Trauerbegleiterin). Foto: Daniele Funke

Innenstadt Einmal im Monat findet das Trauercafé beim Ambulanten Hospiz Remscheid statt. Der Austausch unter Gleichgesinnten spendet viel Trost.

Die ältere Frau kämpft mit den Tränen. „Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin“, sagt sie leise mit belegter Stimme, „mein Mann ist bereits vor 22 Jahren gestorben und mein neuer Partner vor acht Jahren, aber ich komme einfach nicht darüber hinweg.“

Die Remscheiderin hat an diesem Montag zum ersten Mal den Weg in das Trauercafé in den Räumen des Ambulanten Hospiz an der Elberfelder Straße gefunden – ihr Arzt habe ihr dazu geraten, ergänzt sie bei ihrer freiwilligen Vorstellung in der für sie neuen Runde. Margit Lohmann lächelt sie einladend an. „Jeder Mensch, der trauert, ist hier willkommen. Ganz egal, wie lange der Verlust schon her ist“, erklärt die ehrenamtliche Trauerbegleiterin.

Info Trauerangebote im Ambulanten Hospiz Angebote Neben dem Trauercafé (jeden ersten Montag im Monat von 15 bis 17 Uhr) findet auch ein Trauerfrühstück (jeden vierten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr) und ein Abendtreff (jeden zweiten Freitag im Monat um 17.30 Uhr) beim Ambulanten Hospiz, Elberfelder Straße 41, statt. Zudem kann an Spaziergängen teilgenommen werden (jeden zweiten Montag im Monat von 15 bis 17 Uhr). Alle Angebote sind kostenfrei, eine Anmeldung unter Tel. 0 21 91 / 46 47 05 nötig.

An diesem Montag gibt es wie immer Kaffee und von den Mitarbeiterinnen selbst gemachten Kuchen: Pflaumen- und Joghurtkuchen, Pfirsichtorte. Blumenarrangements stehen auf dem großen Tisch. Zu Beginn wird jeder der Teilnehmer eine Kerze anzünden, für den Menschen, um den er so trauert, den er vermisst, ohne den das Leben ganz oft nicht weiterzugehen scheint. Margit Lohmann schlägt ein Buch auf, liest einige Zeilen vor: „Man sagt mir, das Leben gehe weiter, die Zeit lasse jeden Schmerz vergehen. Aber hier und jetzt bin ich alleine! Lasst mich nicht alleine am Abgrund stehen.“ Die Besucher schweigen, halten den Kopf gesenkt. Doch Margot Lohmann durchbricht die Stille nach einem kurzen Innehalten. „Nun essen wir erstmal ein Stück Kuchen.“

Britta Urbahn hat am 2. Adventswochenende 2020 ihren Mann verloren. Ganz plötzlich. „Am Abend vorher war noch alles ganz normal und am nächsten Morgen lag er tot im Bett. Ich hatte keine Chance, mich in irgendeiner Form vorzubereiten“, berichtet sie und betont, wie sehr sie sich immer auf den Besuch einmal im Monat im Trauercafé freut. „Es gibt Tage, da wache ich morgens auf und bin frohen Mutes und dann sind da diese anderen Tage. Es gibt mir soviel Kraft, unter Gleichgesinnten zu sein.“ Ralf Großeberkenbusch hört aufmerksam zu, nickt verständnisvoll. „Vor sechs Monaten habe ich meine Mutter verloren, nun bin ich ganz alleine. Vater, Mutter und meine Schwester starb bereits mit 53 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier kann ich reden, das tut mir unglaublich gut.“

Zuhören, unter Gleichgesinnten sein, sich in seiner Trauer nicht alleine und verstanden zu fühlen – darum geht es in den regelmäßigen Treffen. „Wir bieten keine Therapie und wir sitzen auch nicht belanglos hier zusammen, sondern wir beschäftigen uns mit der Trauer“, erklärt Gabi Redepenning vom Ambulanten Hospiz..

„Für mich ist das hier eine Art Durchgangsstation auf dem Weg, den ich jetzt vor mir habe“, beschreibt es Michaela Fiori. 42 Jahre lang hat sie ihren Mann gekannt, 33 Jahre waren sie verheiratet. Am 5. März ist er an MS verstorben, er war noch keine 60. „Ich finde es wichtig, darüber zu informieren, dass dieses Angebot hier nicht nur den Älteren zur Verfügung steht, sondern auch jüngere hier einen Platz für ihre Trauer finden“, erklärt die 57-Jährige, die in einer etwa gleichaltrigen Teilnehmerin bereits eine gute Freundin gefunden hat, sich mit ihr auch außerhalb des Cafés trifft. Es sei ja auch so, dass im engen Familien- und Freundeskreis häufig erwartet werde, dass man nach einer gewissen Zeit wieder funktioniere, hier in der Gruppe aber wisse man, dass Trauerarbeit ein sehr individueller Prozess mit unterschiedlichen Phasen sei.