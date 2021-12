Uwe Sandfort und Andre Enthöfer : Ein Album für ganz ruhige Stunden

Uwe Sandfort und Andre Enthöfer (r.) haben die 13 Songs auf ihrem Album gemeinsam geschrieben. Foto: Kira Kellermann

Remscheid/Wuppertal Die Wuppertaler Musiker Uwe Sandfort (Gitarre) und Andre Enthöfer (Klarinette) haben eine erste gemeinsame CD mit 13 Liedern veröffentlicht. Wir haben es uns bereits angehört.

Es ist ein Album für die ruhige Stunde am Sonntagabend, wenn es draußen stürmt und schneit, vielleicht der Kamin für angenehme Wärme sorgt und ein Glas Rotwein bereitsteht. Die Rede ist vom Debüt-Album des Wuppertaler Gitarristen Uwe Sandfort, der im Bergischen beileibe kein Unbekannter ist und oft auf den diversen Bühnen in der Region steht, und des Klarinettisten Andre Enthöfer, der ebenfalls aus Wuppertal kommt. Vor rund zwei Jahren haben die beiden Musiker erste Ideen für ein Duo-Projekt entwickelt. Nachdem gut Ding ein wenig Weile gehabt hat, stehen am Ende 13 neue Songs, die die beiden gemeinsam geschrieben haben. Aufgenommen haben sie Sandfort und Enthöfer im Remscheider Tonstudio Donner.

Entstanden ist dabei ein Sammelsurium verschiedener Stimmungen und tongewordener Gefühle, dem allerdings die eingangs erwähnte Grundstimmung gemein ist. Ist „Ryland“ noch ein sehr dezenter Opener, bei dem Sandfort seiner Gitarre nur sanft gezupfte Töne entlockt, und auch Enthöfer eher Tontupfer produziert, nimmt das Album im weiteren Verlauf der knappen Stunde Spielzeit oftmals drängendere Töne an. Etwa in „Sterntaler“, einem sechsminütigen, leicht meditativen Stück, das vom phantasievollen Zusammenspiel der beiden Musiker lebt. Sandfort wechselt in Stücken wie „Leaving The House“ oder „Fünf vor vier“ zwischen akustischer und elektrischer Gitarre hin und her, und auch Enthöfer spielt nicht nur Klarinette, sondern zieht auch die Bassklarinette, das Sopran- und Tenorsaxophon heran.

Info So kommt man an die CD Kontakt Die CD gibt es bei Uwe Sandfort per E-Mail zu erwerben uwesandfort@aol.com

Das macht das Album zu einer wahrlich abwechslungsreichen Angelegenheit. Zu der man aber wirklich in der entsprechenden Stimmung sein muss. Man braucht Zeit, um die komplexe Vielfalt von Stücken wie „Good Mood“, dem witzig arrangierten „Catwalk“, das nicht von einer Modenschau handelt, sondern tatsächlich von einer sanft umherspazierenden Katze, oder „Sechzehneinhalb“ mit seinem jazzigen Bassklarinetten-Motiv zu Beginn zu erfassen. Das geht nicht beim Nebenbeihören, darauf muss man sich einlassen – wird aber mit einem musikalischen Hochgenuss belohnt. Die beiden Wuppertaler sind wirkliche Virtuosen an ihren Instrumenten – und wissen, wie man einen Song clever so arrangiert, dass man bei aller Komplexität gerne dabeibleibt.