Geldautomat in Remscheid-Lennep gesprengt : Räuber schlagen in Hackenberg zu

Räuber schlagen in Hackenberg zu

Geldautomat in Remscheid-Lennep gesprengt

Lennep Remscheid ist zum Ziel von Räubern geworden, die es auf freistehende Geldautomaten abgesehen haben. In der Nacht zum Montag schlugen sie in Hackenberg zu.

Mit einem lauten Knall wurden die Bewohner in Hackenberg in der Nacht zu Montag aus dem Schlaf gerissen. Gegen zwei Uhr wurde am Henkelshof ein Geldautomat der Sparkasse gesprengt. Die Polizei fahndete nach den Tätern und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein.