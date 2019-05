Ansichtssache in Remscheid : Geisterspiel am Neuenkamp

Meinung Remscheid Um die Zukunft des BV 10 auf der Sportanlage im Südbezirk zu sichern, will die CDU nun den Eigentümer RSV an die Leine nehmen.

Die Stadt wurde so in die unselige Position gedrängt, einen Kaufpreis für eine Immobilie ermitteln zu müssen, die sie eigentlich gar nicht haben will. An Sportflächen in städtischem Besitz herrscht kein Mangel, die Ausstattung mit Kunstrasen hat in Remscheid längst die (sehr gute) Quote erreicht, die der vom Rat beschlossene Sportentwicklungsplan vorgibt. Die Zahl der Jugendlichen, die im Verein Fußball spielen, ist zudem rückläufig.