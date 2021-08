Remscheider nimmt Berufung zurück : Gefährliche Körperverletzung auf einem Spielplatz

Remscheid/Wuppertal Eigentlich schien der heute 44-jährige Remscheider mit zehn Monaten Haft auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung beim Amtsgericht Remscheid recht glimpflich davongekommen zu sein.

Der Richter beim Landgericht Wuppertal sah die Strafzumessung des Amtsgerichts als der Sache angemessen an, der Remscheider hatte den Tatvorwurf nicht bestritten. Weshalb also die Berufung? Die Verteidigerin störte sich an der Einstufung „Gefährliche Körperverletzung“ und hätte dies gerne auf „Einfache Körperverletzung“ reduziert. Sie sah auch eine Geldstrafe als ausreichend an. Schließlich habe ihr Mandant nicht mit Springerstiefeln, sondern nur mit Stoffturnschuhen auf den Nebenbuhler eingetreten. Ihr Mandant befürchte durch das Urteil Nachteile in seiner dienstlichen Bewertung als Sozialarbeiter. Aus gutem Willen habe er bereits außergerichtlich versucht, eine Entschuldigung für seinen Ausraster beim Geschädigten und einen Ausgleich durch Vermittlung der Hilfsstelle „Balance“ zu erreichen. Das aber sei von dessen Anwälten in Vorbereitung einer Schmerzensgeldklage abgelehnt worden.