Ukrainezentrum in Remscheid Ukraine-Krieg: Zwei Jahre zwischen Hoffnung und Trauma

Der Krieg gegen die Ukraine ist für uns keine Statistik, mehr als nur die Zahlen der Toten. Es ist ein Akt des Terrors“, sagt Nataliia Ustich. Sie ist eine der leitenden Organisatorinnen im Ukrainezentrum am Hackenberg der Diakonie, die die Einrichtung bereits rund zwei Monate nach Kriegsbeginn in der Max-von-Laue-Straße gründete. Heute blickt Ustich zurück auf zwei Jahre Arbeit in dem Zentrum, zwei Jahre, in denen sie sich erst selbst integrieren musste und dann anderen dabei half.