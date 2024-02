Müllgebühren in Remscheid TBR planen einen Wertstoffhof für jeden Stadtbezirk

Wenn man diese großen Mengen wiederverwertbarer Stoffe aus der Tonne heraus bekommt, muss weniger Müll verbrannt werden – die Gebühren für die Bürger würden sinken. Um die Stoffströme besser zu steuern, wollen die TBR den Remscheidern das Sammeln von Wertstoffen künftig leichter machen. Statt nur einem Wertstoffhof (dem an der Solinger Straße) soll es künftig einen Wertstoffhof in jedem der vier Stadtbezirke geben. Das Ziel sind kurze Wege. Raue und sein Team haben in Lennep, Lüttringhausen und im Südbezirk Grundstücke identifiziert. „Wenn wir zu den Menschen gehen, ist die Erwartung, dass wir die Menge erhöhen können“, sagt der TBR-Chef. In Lennep gibt es konkrete Pläne für einen Wertstoffhof am Talsperrenweg, für den unter anderem ein seit Jahren verwaister Tennisplatz genutzt werden soll. In Lüttringhausen soll eine Fläche umgebaut werden, die früher von einem Betrieb für Garten- und Landschaftsbau genutzt wurde. Die Fläche an der Lenneper Straße ist schon im Besitz der TBR, hier wird aktuell das gesammelte Altpapier umgeschlagen.