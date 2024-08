Ansichtssache Gastronomie soll zum Weinfest in die Tasche greifen

Um draußen Plätze anbieten zu können, müssen die ortsansässigen Gastronomen in Lennep zum Weinfest in die Tasche greifen. Und das, obwohl sie ohnehin schon jährlich dafür an die Stadt zahlen. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Gastronomen dazu entschließen, für die Tage des Festes kein oder nur ein beschränktes Angebot zu bieten, wie etwa verkürzte Öffnungszeiten.