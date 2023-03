Treffen in Remscheid Gartenprojekt soll Nachbarschaft stärken

Eigentlich wollte Nadine gar nicht an der Verschönerungsaktion des Stadtteilgartens teilnehmen. „Ich fand das doof, weil der Garten uns früher mal gehört hat, als wir noch hier gegenüber gewohnt haben. Und ich wollte, dass der so bleibt, wie ich ihn in Erinnerung habe“, erzählt die Zehnjährige, während sie mit dem Fuß kräftig auf eine Schüppe tritt. „Aber jetzt finde ich das eigentlich ganz gut hier.“ Gartenmeister Klaus Nöske schaut ihr lachend über die Schulter, erklärt, warum die Schülerin genau an dieser Stelle den Boden aufbrechen soll. „Hier unter der Erde liegen noch Ziegelsteine, die wegmüssen, weil genau hier dann eine neue Terrasse entstehen soll.“