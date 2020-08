Kunst in Remscheid : Galerie Wroblowski zeigt Sommerträume

Bilder von Heinze (Mitte), Zimmer (l.) und Lichtenscheidt (r.). Foto: Christian Peiseler

Innenstadt Sommerzeit ist Reisezeit. In normalen Zeiten. In Corona-Zeiten verzichten viele Menschen auf weite Reisen. Die Sehnsucht nach Sonne und Meer, nach unbekannten Regionen und fremden Kulturen ist vielleicht umso mehr spürbar, je schwieriger es ist, diesen Sehnsüchten zu folgen.

„Sommerträume“ nennt Gerd Wroblowski die Ausstellung in seiner Galerie an der Alleestraße. Und als imaginäre Reisebegleiter hat er acht Künstler unterschiedlicher Prägung engagiert.

Wer zu den regelmäßigen Besuchern der Galerie Wroblowski gehört, dem kommen einige Namen bekannt vor. Oskar Koller, Bernd Zimmer, Katharina Lichtenscheidt, Klaus Fußmann oder Eduard Bargheer. So ist die Ausstellung auch ein Wiedersehen mit Bekannten, die mit neuen und anderen Arbeiten überraschen.

Die Strand- und Badeszenen von Werner Heinze gehören zu den großformatigen Bildern, die Stimmungen einfangen, die fast jeder kennt. Am Meer spazieren gehen, mit den Füßen im Wasser über den Horizont schauen. In impressionistischer Malweise fixiert Heinze Augenblicke, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Augenblicke, in denen die Geschäftigkeit des Alltags zur Ruhe kommt. Der Betrachter weiß in jedem Moment, wo er sich befindet: an einem Sehnsuchtsort. Die flirrenden Farben lassen eine angenehme Unschärfe entstehen.

Bei den Werken von Bernd Zimmer weiß man nie, wo man ist. Sie lassen sich nicht verorten. Weder zeitlich, noch räumlich. Sein poetischer Expressionismus ist ein Spiel mit Farbnuancen, die dichte Atmosphäre hervorrufen. „Berge“ nennt er ein Bild. Es sind Verwischungen in Blau und Weiß. Einen Block aus feurigem Orange setzt Zimmer an den oberen Rand. Die Farben implodieren. Zimmer zählt zu den Malern der besonderen Klasse, die mit sicherem Instinkt für spontane Kompositionen ihre Werke hervorbringen. „Phantasie in Gelb“, „Reise ins Sonnenlicht“ könnten Titel einer Arbeit heißen. Dort schichtet er eine Vielzahl an Gelbtönen. So erhält das Bild sowohl Dynamik wie auch etwas Schwebendes.

Zu den ersten Malern, die Gerd Wroblowski vor über 30 Jahren in seinem ersten Ausstellungsraum am Alten Markt in Lennep zeigte, gehörten Werke von Eduard Bargheer. Vor drei Jahren eröffnete ein eigenes Bargheer-Museum in Hamburg. „Oase“ heißt der Titel eines kleines Blattes in dieser Ausstellung. Ein lichtes Aquarell in zarten Rottönen. In einer abstrakten und symbolisierenden Bildsprache erkundet der Maler die Ruhe des Ortes, seinen Glanz und sein Geheimnis.