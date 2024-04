Frühling in Remscheid Experten verraten die Gartentrends 2024

Was ist in diesem Jahr Trend in den Remscheider Gärten und auf den Balkonen ? Eine Frage, die wohl am besten ortsansässige Gärtner beantworten können. „Der Trend geht zu mehrjährigen Pflanzen und zum Unwelt- und Insektenschutz“, sagt Astrid Frantzen, gelernte Gärtnerin, die im „Naturgartencenter“ Kremer arbeitet.