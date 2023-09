Klimaschutz und Straßenplanung in Remscheid Für Straßenbäume fehlen Platz und Geld

Es gehe darum, das Thema mitzudenken, erklärte Zirngiebl die Philosophie. Etwa bei der Aufteilung des Straßenraums. „Das können wir als TBR alleine nicht stemmen.“ Auch Verkehrsplaner und die Stadtwerketochter EWR müssten immer mit an den Tisch, um etwa zu klären, ob Bäume künftig auch da gepflanzt werden dürfen, wo Leitungen im Boden sind. „Wann wird es konkret?“, wollte Susanne Fiedler (Grüne) wissen. Das Konzept sei gut, aber „sehr theoretisch“. Er wünsche sich sehr, „dass wir dafür ein Förderprojekt finden, aus dem wir Praxisbeispiele ableiten können“, sagte Axel Raue. Er steht bereits in Kontakt mit dem städtischen Fördermanagement. Seine Idee ist es, drei oder vier Straßentypen zu definieren und dann konkrete Lösungen dafür zu beschreiben. Dann gelte es zu klären, „wie geht man mit ÖPNV, mit Radverkehr, mit Parkplätzen um“. Raue, der an seinem früheren Arbeitsplatz in Osnabrück bereits an Stadtbaumkonzepten mitwirkte, will nicht länger in der Theorie verharren. „Man hat Papier bedruckt, aber es wurde nicht umgesetzt.“ Daher müsse die Politik bereit sein, Gelder zur Verfgüng zu stellen. „Mir nützt kein Konzept, das nicht über einen Ratsbeschluss ausfinanziert ist. Das ist ansonsten nur heiße Luft.“ Gelinge es, gemeinsam Projekte auf den Weg zu bringen, sei eine Aufwertung des Lebensraums in der Stadt zu erwarten.