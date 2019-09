Jugendprojekt : Früher Filmdreh am Bahnhofskreisel

Remscheid Zum Flashmob des Jugendprojektes #5630 am Sonntagmorgen kamen deutlich weniger Teilnehmer als erhofft. Die Stimmung war dennoch gut. Die Organisatoren hoffen auf gute Bilder.

Für den Dreh eines besonderen Remscheid-Films hatte das Jugendprojekt #5630 gestern zu einem großen Flashmob aufgerufen und den Verkehr um den Willy-Brand-Platz sperren lassen. Die Resonanz am frühen Sonntagmorgen fiel dann aber nur mäßig aus. Die rund 150 Teilnehmer hatten dennoch Spaß. Der Film wird Teil der Multimedia-Show Ende November. Eine große Gruppe von Kindern, Jugendlichen und Junggebliebenen sollte bei Sonnenaufgang losgehen, gemeinsam, gemütlichen Schrittes, vom Bahnhof aus über leere Straßen in Richtung Neuenkamper Brücke.

Um 6 Uhr morgens trudelten bereits die ersten Teilnehmer am Hauptbahnhof ein, viele junge Erwachsene, einige Kinder mit ihren Eltern und Vertreter der Stadt. Das Team aus Organisatoren und Helfern, Ordnungsamt, Feuerwehr und Johannitern hatte sich vorab ausgetauscht, die Zufahrten zum Willy-Brandt-Platz gesperrt und Straßen abgesichert. Alles war bereit für dengroßen Moment, der filmisch festgehalten werden sollte. „Noch sind es nicht so viele Leute, aber ob es gut wird oder nicht, werden hinterher die Bilder zeigen“, sagte Cedric Pick, Pressesprecher des Projekts. Tatsächlich kamen noch einige Nachzügler, aber längst nicht so viele, wie erwartet.

Philine (15) und Marie (14) hatte es viel Überwindung gekostet am Sonntag so früh aus dem Bett zu kommen. „Ja, es war sehr schwer heute aufzustehen“, gestand Philine. Doch es war ihr wichtig, dabei zu sein: „Wir beteiligen uns mit unserem Orchester ‚Moments of Music‘ am Projekt und finden es einfach schön, dass eine Jugendgruppe so etwas auf die Beine stellt.“ Marie betonte: „Wir sind alle freiwillig hier und es ist wichtig, das Projekt zu unterstützen und andere damit zu motivieren.“