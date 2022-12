Handwerk in Remscheid Friseurbetrieben droht Schließungswelle

Für das Friseurhandwerk ist das eine weitere bittere Pille, die es schlucken muss. „Um es klar zu sagen, das Friseurhandwerk befindet sich in einer bedrohlichen Situation“, bringt es Ingo Lanowski, Vorstandsmitglied im Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks, auf den Punkt. Corona und die damit einhergegangenen Schließungen und Einschränkungen, der angestiegene Mindestlohn, die hohen Energiekosten, inflationär bedingte Preiserhöhungen für Material und eine schwindende Anzahl von Kunden, zudem die Rückzahlung aller Coronasoforthilfen bis spätestens Juni 2023 (obwohl Rücklagen und Altersvorsorgen längst aufgebraucht sind): All das zusammen – so prognostiziert es der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Remscheid, Fred Schulz, – führe mit Sicherheit dazu, dass in den kommenden zwölf Monaten rund 25 bis 30 Prozent aller Innungsfriseurbetriebe pleite seien oder aufgeben müssten, sofern sich die Regierung auch weiterhin nicht auf die Kernforderung des Handwerks nach einer Mehrwertsteuersenkung einlässt.