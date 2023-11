Teo Otto Theater in Remscheid Freundliche Besichtigung des Abgrunds

Dieser Dialog in dem Stück „®evolution“ bewegt sich an einer Frontlinie, die den Übergang von der Gegenwart in die Zukunft markiert. Mit Zukunft ist das Jahr 2040 gemeint. Im Laufe des Abends wird beklemmend deutlich, dass der Zuschauer der freundlichen Besichtigung eines Abgrunds beiwohnt. Die KI-Systeme haben die Macht übernommen, auf latente und offensichtliche Weise. Und das in einer Situation, in der die Zeitgenossen nicht verstanden haben, was die KI für das Menschenleben bedeutet. Wir sind alle so verwirrt wie René. Doch René gehört zur aussterbenden Spezies des Homo sapiens. Willkommen in der Dystopie.