Menscht & Stadt in Remscheid Freiwilligendienst erweitert den Horizont

Zur Person Alicia Köhler (Jg. 2003) machte 2022 ihr Abitur an der Sophie-Scholl-Gesamtschule im Remscheider Süden. Anschließend ging sie für zehn Monate nach Schweden. Dort engagierte sie sich im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps (ESK), für das die Europäische Kommission die Verantwortung trägt, bei der Freiwilligeninitiative „The Go(o)d Seed Project“. Nach ihrer Rückkehr begann sie im September 2023 einen Bundesfreiwilligendienst in der Tagespflege im Diakoniecentrum Hohenhagen, den sie noch bis März dieses Jahres leisten wird. Danach will Köhler, die sich bereits während ihrer Schulzeit in der kirchlichen Jugendarbeit engagierte, ein Bachelor-Studium in Köln beginnen, mit dem Schwerpunkt auf Sozialarbeit und Sozialpädagogik, in Vorbereitung auf eine leitende Position in der Altenhilfe.