Prozess in Wuppertal : Freispruch aus Mangel an Beweisen

Remscheid/Wuppertal Im Fall des in einer Mainacht des vergangenen Jahres auf der Blumenstraße angefahrenen Remscheiders könne man nur froh sein, dass keine nachhaltigen Verletzungen zurück geblieben seien.

Denn, so seufzte der Staatsanwalt zum Abschluss der Amtsgerichtsverhandlung in Wuppertal sarkastisch zur Wahrheitsfindung: „Die Zeugen bemühten sich, ein gutes soziales Umfeld zu erhalten.“

Er sei – auch das war bekannt – in einen bereits länger währenden Streit mit dem Opfer verwickelt gewesen. Ihm soll vom Angeklagten und seiner Familie vor einem Discounter aufgelauert worden sein, im folgenden Handgemenge sei er zusammengeschlagen worden. Der Anwalt des Angeklagten wiederum wies empört auf einen dicken Stein hin, den das Opfer in die Windschutzscheibe eines von seinem Mandanten gefahrenen Fahrzeugs geworfen habe.

Vorfall in Netteteal-Kaldenkirchen : Zeuge gesucht: Schlägerei am Pfingstmontag

Ein am Vorfall unbeteiligter Zeuge mit engen Verbindungen zur Szene beschrieb das Opfer als „ekelhaften Typen“. Als Vermieter habe er nur Ärger mit ihm gehabt – was genau das mit dem Vorfall zu tun hatte, kam nicht richtig rüber. Der Vater des Angeklagten habe ihm gegenüber zugegeben, dass sein Sohn der Fahrer gewesen sei? Davon wisse er nichts.

Dieses Nichtwissen im Zeugenstand war symptomatisch für den Prozess. Ähnlich hatte auch ein von der Polizei vorgeführter guter Bekannter des Angeklagten ausgesagt, der zwar einen minutiösen Zeitplan im Handy hatte, aber sich angeblich an kein Treffen am Tattag erinnern konnte. Wie ein Prozessbeobachter feststellte: Im Kunstnebel von schlecht gespieltem Gedächtnisverlust und widersprüchlichen Aussagen hätten sich viele Zeugen in diesem Prozess wohl eine Goldene Himbeere für die schlechteste Nebenrolle in einem Märchenfilm verdienen können. Klar war nur, dass es einen merkwürdigen Unfall gegeben habe und einzig das Opfer den Angeklagten eindeutig als Fahrer identifiziert haben will.