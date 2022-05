Diskussion mit Landtagskandidaten in Remscheid : Frauenthemen für männliche Kandidaten

Remscheid Die Direktkandidaten für die Landtagswahl folgten der Einladung des Frauenforums 2.0 und stellten sich den Fragen der Gleichstellungsbeauftragten Christel Steylaers und der Damen, die sich eine bessere Frauenpolitik wünschen.

Was tun, um Frauen dieselben beruflichen Chancen einzuräumen wie Männern? Reichen Quoten? Braucht es Strukturen? Wie lassen sich Mütter nach der Geburt ihrer Kinder in den Beruf wiedereingliedern? Und wie sieht es eigentlich mit politischer Parität aus? Die letzte Frage zumindest lässt sich mit Blick auf das Podium beim Frauenforum negativ beantworten: Die Direktkandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai sind nämlich ausschließlich Männer und wurden am Freitag in der Kraftstation mit schwierigen Fragen konfrontiert, auf die sie zwar souverän reagierten, in Wahrheit aber kaum bessere Antworten hatten als „das müssen wir im Auge haben“ oder „darum will ich mich kümmern, wenn ich gewählt werde“.