Angriff in Remscheid : Frauen attackieren Ex-Freund

Die Berufungskammer will bald ein Urteil verkünden. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid Sie hatten beide eine Beziehung mit dem gleichen Mann. Nacheinander, und offenbar im Streit beendet. Nun fanden sich zwei Frauen schon zum zweiten Mal auf der Anklagebank wieder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Amtsgericht hatte sie wegen Körperverletzung zu Geldstrafen verurteilt, der Staatsanwaltschaft war das Strafmaß zu gering. Nun also wurde die Sache erneut verhandelt, die Berufungskammer will bald ein Urteil verkünden. Eigentlich hätte auch noch ein dritter Angeklagter neben den Frauen sitzen sollen, er soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Nach einem schweren Verkehrsunfall ist der junge Mann jedoch nicht mehr verhandlungsfähig, er wird von seinem Anwalt vertreten.

Was aber hat sich zugetragen im Februar 2019 am Sauna- und Badeparadies H2O an der Hackenberger Straße? Dort hatten beide Frauen ihren Verflossenen hinbestellt – oder besser, hinbestellen lassen. Eine der Frauen hatte zuvor eine Freundin gebeten, mit dem Ex auf Facebook anzubändeln. Der Versuch der beiden Angeklagten, selbst Kontakt zu dem Remscheider aufzunehmen, war offenbar gescheitert. Der Mann hatte sie in den sozialen Medien blockiert. Dabei gab es aus Sicht der Frauen noch so einiges zu klären: Die eine wollte ihren Ausweis zurückhaben, die andere beklagte die Verleumdungen ihrer behinderten Tochter und das Einbehalten von Post. Außerdem soll der Mann beide Frauen während der jeweiligen Beziehung geschlagen und in der Wohnung eingesperrt haben. Eifersuchtsszenen sollen an der Tagesordnung gewesen sein.

Sollte all das so gewesen sein, dürfte sich das spätere Opfer nicht „mit Ruhm bekleckert“ haben. Stattdessen hätten die Frauen wohl selbst genug Gründe gehabt, den Ex anzuzeigen. Auf diese Idee scheinen sie nicht gekommen zu sein, derweil planten sie eine „Abrechnung“ am H2O. Zuvor hatten sich beide über Facebook angefreundet und später auch zum Kaffee in Remscheid getroffen, um sich über die toxische Beziehung auszutauschen, in die sie hineingeraten waren.

Nachdem der Anbändelungsversuch der damit beauftragten Freundin mit dem Ex geglückt war, hatten sich beide am Schwimmbad zum Hundespaziergang verabredet. Während die Freundin und der Ex entlang der Sportanlagen unterwegs waren, sprangen plötzlich die beiden angeklagten Frauen aus dem Gebüsch. Mit dabei der Freund einer der beiden – der mittlerweile verunglückte und beim Prozess nicht anwesende Mitangeklagte. Er soll als erster mit dem Motorradhelm auf den Ex eingeschlagen haben, da konnte das Opfer noch ausweichen. Den Frauen entkam er hingegen nicht mehr: Eine schlug ebenfalls mit dem Helm zu, die andere mit der Hand.