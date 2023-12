Unfall im Südbezirk Frau prallt mit Auto vor Ampelmast

Aus noch ungeklärter Ursache, verlor die Fahrerin eines Dacia Logan, die alleine unterwegs war, das Bewusstsein als sie gegen 16.50 Uhr bergab in Richtung Haddenbacher Straße fuhr. Das Auto prallte in Höhe der Einmündung in die Industriestraße gegen einen Ampelmast. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden mit etwa 15.000 Euro.