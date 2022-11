Unfall in Lennep Frau (56) kollidiert beim Auffahren auf die A1 mit Lkw

Beim Versuch in Lennep in Fahrtrichtung Köln auf die Autobahn aufzufahren, stieß sie mit dem Lkw eines 32-jährigen Ukrainers zusammen, der auf der rechten der drei Spuren unterwegs war. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei berichtet, schleuderte der Seat Ibiza der Frau quer über alle Fahrspuren und wurde von den Betonbarrieren zwischen den beiden Fahrtrichtungen gestoppt. Die Polizei musste die Autobahn kurz komplett sperren, leitete den Berufsverkehr danach an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu kürzeren Staus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.