Attacke in Remscheid Frau im Bus durch Steinwurf verletzt

Innenstadt · Eine 24-jährige Frau in einem Bus ist am vergangenen Samstag auf dem Ebert-Platz durch einen Steinwurf verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

21.03.2023, 13:07 Uhr

Die Polizei hofft auf Zeugen, die bei der Aufklärung der Tat helfen können. Foto: dpa/Fabian Strauch

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr, als der Bus auf den Friedrich-Ebert-Platz fuhr. Der ist aktuell eine Großbaustelle. Unmittelbar vor Ankunft an der Haltestelle habe ein Stein eine Scheibe des Busses durchschlagen und die Frau am Kopf getroffen. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. Nach jetzigen Erkenntnissen entstand am Bus ein dreistelliger Sachschaden, teilt die Polizei mit. Sie hofft nun auf Zeugen und Hinweisgeber, die an diesem Abend etwas beobachtet haben. Sie können sich unter der Rufnummer 0202 / 284-0 bei der Polizei melden.

(hr)