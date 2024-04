Infoabend in Remscheid Auch FDP will anderen Moderator für Outlet-Veranstaltung

Als Grund für ihre Bedenken gibt die Fraktion an, sich um die Rechtssicherheit des Verfahrens zu sorgen. „In den vergangenen Jahren war die Stadt Remscheid – zuletzt bei den vorherigen Planungen für ein Outlet-Center – mehrfach vor Gericht unterlegen. Die Anforderungen an die Planverfahren sind immer höher geworden und werden durch die Rechtsprechung laufend weiterentwickelt“, heißt es in der Pressemeldung.