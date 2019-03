Daten-Missbrauch im Internet: Fotos von Remscheider Politiker in französischem Dating-Portal aufgetaucht

Fotos von Remscheider Politiker in französischem Dating-Portal aufgetaucht

Gefälschtes Foto eines amerikanischen Passes: Der Landtagsabgeordnete für Remscheid und Radevormwald heißt hier Roderick Bradley Mullen und lebt in Los Angeles. Foto: Screenshot

Remscheid Bilder des CDU-Landtagsabgeordneten aus Remscheid wurden für ein französisches Dating-Portal missbraucht. Dort wurde sein Gesicht per Fotomontage auf einen US-amerikanischen Pass kopiert.

Der Text ist respektvoll, fast entschuldigend. Seine Verfasserin klingt darin tief verletzt. Mitte März meldet sich über das soziale Netzwerk Facebook die Französin Caroline beim Remscheider CDU-Chef Jens Nettekoven. Sie müsse ihm etwas Wichtiges mitteilen, sagt sie. Jemand benutze Bilder von ihm auf einem Dating-Portal. Sie sei eines der Opfer dieses Betrugs geworden, schreibt Caroline weiter und entschuldigt sich, dass sie sich – wie sie nun weiß – in einen verheirateten Mann und Vater eines Kindes aus Remscheid verliebt hat und nicht in einen amerikanischen Witwer, der in Paris nach einer Bekanntschaft sucht.