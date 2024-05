Klimakonferenz zu Gast in Remscheid Mit dem Flugtaxi vom neuen Ebert-Platz abheben

Kann man am runderneuerten Friedrich-Ebert-Platz künftig nicht nur in die Linien-Busse der Remscheider Stadtwerke, sondern auch in ein Flugtaxi umsteigen? Geht es nach dem Remscheider Zukunftsforscher Dirk Herrmann, dann integrieren die städtischen Planer auf diesem Drehkreuz der Mobilität nicht nur längst vertraute Mittel der Fortbewegung, sondern schauen auch in die Zukunft. Einen geeigneten Landeplatz für das Flugtaxi hat er auch schon auserkoren – das Dach der neuen Stadtwerke-Leitstelle, die gerade am Rande des Platzes in die Höhe wächst.