Lebensmittel in Remscheid retten : Foodsharing wird immer wichtiger

Remscheid Am Donnerstag, 19 Uhr, findet ein Vortrag in der Zentralbibliothek statt. Die Lebensmittelpreise steigen, die Armut wird größer: Nicht nur die Tafel verzeichnet mehr und mehr Bedürftige, auch das Remscheider Foodsharing-Team erhält immer mehr Anfragen nach kostenlosen Lebensmitteln.

„Immer öfter kommt es auch vor, dass die Betreuungsstelle der Stadt sich an uns wendet und uns konkret um Hilfe bittet“, erklärt Botschafterin Mirjam Starke. Seit 2016 setzten sich die Foodsharer in Remscheid dafür ein, dass möglichst keine Lebensmittel mehr weggeschmissen werden – auf diesem Weg wurden mittlerweile 960 Tonnen gerettet.

Mittlerweile sind es zunehmend auch Caterer, die zubereitete Speisen übrig haben, Kantinen oder auch die Stadtverwaltung. „Wenn dort eine Veranstaltung war, bei der Schnittchen gereicht wurden, werden wir immer informiert und dürfen sie dort sofort abholen und weiterverteilen.“ Ein anderes Beispiel: das Remscheider Dorint-Hotel. „Wir dürfen dort im Rahmen eines Pilotprojekts der Hotelkette seit einiger Zeit täglich das übrig gebliebene Frühstücksbüffet abholen. Und das klappt so gut, dass das jetzt künftig bundesweit so gehandhabt werden soll.“

„Die Tafel hat immer Vorrang. Das, was sie nicht mitnimmt, bekommen wir. Und an den Wochenenden fährt die Tafel gar nicht, da sammeln wir allein.“ Ein Unterschied ist auch, dass bei der Tafel eine Bedürftigkeit per Ausweis nachgewiesen werden muss. Beim Foodsharing ist das anders. „Das liegt daran, dass wir eine Umweltorganisation sind. Uns geht es in erster Linie darum, dass möglichst keine Lebensmittel weggeschmissen werden. Daher ist es für uns grundsätzlich erst mal zweitrangig, wer die gespendete Ware erhält.“